Sabatini: “Palermo deludente fino a un mese fa, ora ha imboccato la strada giusta”

Walter Sabatini, ex dirigente del Palermo tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha commentano il campionato deludente dei rosanero, in ripresa però nelle ultime giornate.

“Il Palermo è stato deludente fino a un mese fa, adesso però mi pare che abbia imboccato la strada giusta: viene da due vittorie importanti e c’è da sperare che possa fare l’ultimo segmento di campionato in maniera più autorevole”, afferma.

“Osti ha compiuto interventi mirati e chirurgici sul mercato, prendendo Audero, un portiere importante, Magnani, un buon difensore, e soprattutto Pohjanpalo, un attaccante che fa reparto da solo. La squadra è stata integrata alla grande e ora è più competitiva. E poi per i rosanero arrivare a giocarsi i playoff è una sorta di obbligo morale verso la città, la regione e la storia”.





