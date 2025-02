Salernitana, parla il ds: “Henry ha scelto di rimanere a Palermo. Saric…”

Marco Valentini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa del mercato invernale, menzionando anche due giocatori del Palermo che sono stati obiettivi della società granata durante il calciomercato di riparazione.

“Negli ultimi giorni ci siamo avvicinati a Henry e Russo, abbiamo parlato con i ragazzi e con gli entourage. Con Henry abbiamo parlato direttamente col calciatore, recentemente ha avuto un grosso problema familiare e non si è sentito di muovere per quattro mesi la famiglia, rimanendo a Palermo”, afferma Valentini.

“Saric aveva le caratteristiche tecniche per completare l’organico – continua – ma non c’erano le condizioni economiche col Palermo, che aveva dato una valutazione non in linea. Nel corridoio si fanno delle valutazioni sul costo, la necessità della squadra, l’impatto sullo spogliatoio e abbiamo virato su altri profili per caratteristiche che potevano integrarsi col gruppo”.





