Pedullà: “Il mercato del Palermo è da 7,5”. È il voto più alto in Serie B

Al termine della sessione invernale di calciomercato, l’esperto Alfredo Pedullà ha espresso le sue valutazioni sulle operazioni condotte dalle squadre di Serie B. Tra queste, il Palermo si è distinto ottenendo il punteggio più alto, un 7,5, grazie a una campagna acquisti mirata.

Le operazioni del Palermo in entrata sono state l’acquisto a titolo definitivo del difensore Giangiacomo Magnani dal Verona, il prestito del portiere Emil Audero dal Como e l’arrivo dell’attaccante Joel Pohjanpalo dal Venezia. Questi innesti sono stati strategicamente scelti per potenziare la squadra in vista della seconda parte della stagione.

Confrontando le valutazioni di Pedullà, emerge che il Palermo ha ottenuto il voto più alto tra le squadre di Serie B. Altre formazioni come Pisa, Salernitana e Spezia hanno ricevuto un 7, mentre Bari, Cesena, Cremonese e Sampdoria si sono fermate a 6,5. Questi dati sottolineano l’efficacia e la determinazione del Palermo nel rafforzare la propria rosa durante la finestra di mercato invernale.





Il Palermo, secondo Pedullà, ha condotto una campagna acquisti invernale giudicata eccellente, posizionandosi al vertice delle valutazioni di mercato in Serie B. Ora, con il mercato alle spalle, sarà il campo a confermare la bontà delle scelte effettuate dalla dirigenza rosanero.

LEGGI ANCHE

PALERMO, TROPPE SVISTE ARBITRALI