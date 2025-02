Spezia – Palermo, grande entusiasmo per il big match: si va verso il tutto esaurito

L’entusiasmo per il big match tra Spezia e Palermo è alle stelle. Dopo l’ottima affluenza registrata nella sfida contro il Sassuolo, lo stadio “Alberto Picco” si prepara a un nuovo tutto esaurito per la gara di domenica.

Secondo quanto riportato da Il Secolo, la Curva Ferrovia ha esaurito i posti disponibili nel giro di poche ore, mentre anche gli altri settori stanno rapidamente riempiendosi. Il grande seguito della squadra di Luca D’Angelo testimonia il forte attaccamento della tifoseria spezzina, pronta a sostenere i propri giocatori in una partita che potrebbe rivelarsi cruciale per il cammino in campionato.

Anche il Palermo potrà contare su un buon numero di sostenitori al seguito. Sono attesi almeno 400/500 tifosi rosanero. Di questi, circa 150-200 arriveranno in aereo e prenderanno posto nel settore ospiti della Piscina, mentre altri si distribuiranno tra i distinti e la tribuna. Un dato significativo che conferma la passione della tifoseria rosanero, sempre presente nei momenti chiave della stagione. Per l’acquisto dei biglietti non sono previste restrizioni: i tagliandi possono essere acquistati online, nei punti vendita Vivaticket o direttamente alla biglietteria ufficiale dello Spezia.





Tra le due tifoserie non esistono rivalità storiche né particolari tensioni. Pur non essendoci un vero e proprio legame tra le due curve, il clima tra i tifosi è generalmente sereno. Gli sfottò tra le due fazioni non mancheranno, ma senza particolari rischi di scontri o tensioni sugli spalti, rendendo l’atmosfera più vicina a una festa dello sport che a un confronto ad alta tensione.

Domenica, dunque, il “Picco” sarà il palcoscenico di una sfida importante per entrambe le squadre, con uno stadio gremito e una cornice di pubblico calorosa pronta a spingere i propri beniamini verso un risultato positivo.

LEGGI ANCHE

PALERMO, TROPPE SVISTE ARBITRALI