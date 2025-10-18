Sampdoria, esonerato Massimo Donati: 5 punti in 8 partite ​​

La Sampdoria esonera Massimo Donati: per l’allontanamento del tecnico è stata decisiva la sconfitta nel derby contro l’Entella con il netto risultato di 3 – 1.

Partenza pessima dei blucerchiati, reduci da una sola vittoria nelle prime 8 giornate di campionato: i punti sono stati appena 5. E’ adesso aperto il casting per capire chi sarà il nuovo allenatore della Sampdoria.

Il comunicato

L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Massimo Donati dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club lo ringrazia per la professionalità e l’integrità dimostrate durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti ai collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli.





