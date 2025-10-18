Inzaghi: "Sarà l'ennesima prova di maturità. Nessun infortunio ci toglie nulla" ​​

Parola a Filippo Inzaghi. Il tecnico del Palermo interviene in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Modena. A partire dalle ore 18.15 la diretta testuale su Stadionews.

ORE 18.15 – “Visti i risultati di oggi, rimanere al secondo posto è un grandissimo vantaggio. La ciliegina sulla torta è stata La Spezia. Questa è l’ennesima partita di maturità, ma ci vorrà pazienza. Bisogna sfruttare il fattore campo. Affrontiamo una squadra forte. Domenica dopo domenica la nostra percezione di forza aumenta. Siamo pronti a fare una grande prestazione. Mi fido ciecamente dei miei giocatori. Li ho visti lavorare ad un ritmo infernale che dobbiamo avere anche domani. Sono contento di giocare con uno stadio pieno e con questa classifica”.

ORE 18.17 – “Gli infortuni non mi preoccupano. Finora ne abbiamo avuti pochissimo. Sono solo un’occasione per veder altro giocatori forti che avranno lo spazio che meritano. Chi giocherà al posto di Bani e Gyasi sarà all’altezza della gara”.







ORE 18.18 – “Nessun infortunio ci toglie nulla. La squadra ha giocato senza Ceccaroni e Bani a La Spezia e non abbiamo subito un tiro in porta. Abbiamo Beresynski che merita tanto spazio. Tutti giocatori già pronti”.

ORE 18.19 – “Stanno tutti veramente bene e lavorano al massimo. Se qualcuno non si allenasse bene sarebbe più facile fare la formazione. Mi dispiace per i tre che non entreranno. Vasic e Corona sono gli unici che non sono stati utilizzati ma saranno un valore aggiunto in futuro”.

ORE 18.20 – “Se il Modena è lì vuol dire che merita quella classifica. Tra le sorprese a inizio anno inserivo proprio il Modena. Hanno un grande allenatore e non mi meraviglia vederli lì. Noi però ci sentiamo molto forti e avremo i 35mila che ci aiuteranno e spingeranno”.

ORE 18.23 – “Gomis domami sarà in panchina. Prossima settimana rientrerà Bardi. Abbiamo quattro portieri all’altezza e con intelligenza cercheremo di far tornare quelli che sono stati fuori al massimo livello. Avere quattro portieri del genere è una fortuna. Avremmo dovuto essere in tre ma poi questa questione la risolveremo a gennaio”.

ORE 18.24 – “Questa squadra ci ha abituato a sfatare i tabù. Domani cerchiamo di farne uno nuovo. È inutile caricare una partita del genere che si prepara da sola. Non vediamo l’ora inizi la gara. Bisogna fare una partita matura. Spero di vedere ulteriori miglioramenti, perché questa squadra ha ancora ampi margini. Sono convinto che faremo una grande gara”.

ORE 18.25 – “Sarà una partita tosta. Migliore difesa? Conta poco. In questo momento è stato fatto qualcosa di importante. cercheremo di essere aggressivi e comandare la partita. Ce lo impone il nostro stadio e la nostra gente. Cercheremo di fare la nostra gara. In Serie B per vincere ci vuole la classica partita perfetta. A La Spezia non mi son piaciuti gli ultimi cinque minuti ma miglioreremo anche quello”.

ORE 18.27 – “Io pretendo sempre il massimo e che questa squadra migliori. Su tanti aspetti siamo più avanti di ciò che avevamo preventivato. Una squadra che vince in B si crea mese per mese. Io ho solo dato fiducia ai tanti giocatori che l’anno scorso erano più forti di ciò che vedevo. Si è creato un gruppo importante. Non c’è stata ancora una multa: se a maggio non ne avremo vorrà dire che saremo arrivati lontano”.

ORE 18.28 – “Noi ci esaltiamo. Veniamo a parlare perché ci piace. Ho grande rispetto per il Modena, ma i problemi li hanno gli altri a venire a giocare al “Barbera”. Penso alla gara di domani, non son so neanche con chi giochiamo alla prossima. Ho una squadra pronta a giocare. Non mi preoccupa niente”.

ORE 18.30 – “I cambi ci hanno permesso di avere i punti che abbiamo finora. I miei giocatori sono tutti molto forti. Entra chi penso possa risolvere la gara. Ho ancora dei dubbi da sciogliere per domani ma è solo un bene che ci siano”.

ORE 18.31 – “Peda giocherà titolare al posto di Bani tutti e 90 minuti. Sono convinto che farà una grande gara. È un giocatore forte e con la società abbiamo di tenerlo proprio per questo. Se avessimo bisogno ci sarebbe Ceccaroni. Abbiamo una batteria di difensori tutta molto forte. Palumbo? Ha raggiunto la condizione che speravo. Speriamo di regalare una bella giornata a questa gente che lo merita”.

