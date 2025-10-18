Primavera, prima gioia per il Palermo: battuto il Cosenza (2 - 0) ​​

Prima vittoria stagionale per il Palermo Primavera, che supera 2 – 0 il Cosenza e interrompe la serie negativa di tre sconfitte consecutive. La squadra di Del Grosso conquista così il successo, ritrovando fiducia e compattezza dopo un avvio complicato.

Il match si sblocca al 15’ grazie al rigore trasformato da Di Mitri, mentre il raddoppio arriva al 93’ con Grippa, bravo a finalizzare un contropiede condotto da De Oliveira, figlio di Amauri, indimenticato ex attaccante rosanero.

Con questo successo il Palermo risale in classifica, portandosi a quota quattro punti e lasciandosi alle spalle Cosenza (3) e Crotone (2). Nel prossimo turno, la formazione di Del Grosso affronterà il Perugia, con l’obiettivo di dare continuità al risultato e proseguire la risalita.







