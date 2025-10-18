Athletic Palermo a Gela, Ferraro: “Servirà la partita perfetta” ​​

Dall’Eccellenza alla Serie D, ma con la stessa voglia di vincere. Otto mesi dopo l’ultimo incrocio e il testa a testa che ha caratterizzato la scorsa stagione, Gela e Athletic Palermo tornano ad affrontarsi, questa volta nel campionato di Serie D (girone I). Il match è in programma domenica alle 15.30 allo stadio “Vincenzo Presti”, dove i nerorosa di Emanuele Ferraro proveranno a conquistare punti preziosi contro una squadra reduce da tre sconfitte consecutive ma con ambizioni importanti.

“Affrontiamo una squadra di tutto rispetto, molto organizzata e costruita con giocatori di categoria e di grossa qualità – ha dichiarato Ferraro – . Per fare una partita di livello e portare a casa punti importanti dovremo essere perfetti e cercare di sbagliare il meno possibile. Ogni minima disattenzione ci sta costando cara, serve la massima concentrazione”.

Sono 23 i convocati per la trasferta di Gela. Assenti per squalifica Roberto Crivello e Giandomenico Panaro, fuori anche Gabriel Zaic e Marco Fastiggi che in settimana hanno ripreso a lavorare parzialmente in gruppo dopo i rispettivi infortuni.







Convocati Athletic Palermo

Portieri

Bitzinis, Di Maria, Greliak;

Difensori

Mazzotta, Mori, Palumbo, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini;

Centrocampisti

Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zalazar;

Attaccanti

Bonfiglio, Bustos, Martinez, Matera, Micoli.

