Modena, il d.s. Catellani: "Andiamo a Palermo per fare una grande partita e vincere" ​​

Il direttore sportivo del Modena, Andrea Catellani, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Palermo caricando ulteriormente la partita: la capolista vuole mantenere il primato a tutti i costi. L’allenatore, Andrea Sottil, non rilascerà dichiarazioni nel pre-gara.

“Andiamo a Palermo per fare una grande partita e vincere, questo deve essere sempre l’obiettivo – afferma – . Sappiamo di avere di fronte probabilmente la squadra più forte, costruita bene e che sappiamo essere la favorita. Ci arriviamo molto bene e in grandi condizioni, andremo a Palermo per fare la nostra partita e per giocarcela”.

“Non è detto che sia una partita aperta, conosciamo l’allenatore del Palermo e i dettagli faranno la differenza: abbiamo lavorato per farli girare a nostro favore. È una sfida molto stimolante, ho avuto la fortuna di giocare un Palermo – Catania e so cos’è quello stadio”, continua Catellani.







Sul ritorno a Palermo di due ex come Di Mariano e Santoro, dice: “Conoscono bene l’atmosfera del “Barbera”. Ritroviamo Palumbo a cui siamo tutti legati e sappiamo quanto ci ha dato. Lui pensava di avere finito un ciclo e siamo stati fortunati a trovare una soluzione che a lui piaceva e che è andata bene anche al club dal punto di vista tecnico-economico”.

