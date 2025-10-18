Serie C Girone C, 10a giornata: domenica il big match Catania – Salernitana
Al via la 10a giornata del Girone C di Serie C e tutte le siciliane sono impegnate domenica. Il Siracusa gioca contro la Casertana in trasferta, mentre il Trapani sfida l’Atalanta U23. In programma, però, c’è il big match tra Catania e Salernitana.
LE PARTITE
Sabato 18 ottobre
Casarano – Foggia: ore 14.30
Crotone – Monopoli: ore 14.30
Sorrento – Cosenza: ore 14.30
Latina – Giugliano: ore 17.30
Domenica 19 ottobre
Casertana – Siracusa: ore 12.30
Atalanta U23 – Trapani: ore 14.30
Benevento – Potenza: ore 14.30
Catania – Salernitana: ore 14.30
Audace Cerignola – Cavese: ore 17.30
Altamura – Picerno: ore 20.30