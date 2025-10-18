Serie C Girone C, 10a giornata: domenica il big match Catania - Salernitana ​​

Al via la 10a giornata del Girone C di Serie C e tutte le siciliane sono impegnate domenica. Il Siracusa gioca contro la Casertana in trasferta, mentre il Trapani sfida l’Atalanta U23. In programma, però, c’è il big match tra Catania e Salernitana.

LE PARTITE

Sabato 18 ottobre

Casarano – Foggia: ore 14.30







Crotone – Monopoli: ore 14.30

Sorrento – Cosenza: ore 14.30

Latina – Giugliano: ore 17.30

Domenica 19 ottobre

Casertana – Siracusa: ore 12.30

Atalanta U23 – Trapani: ore 14.30

Benevento – Potenza: ore 14.30

Catania – Salernitana: ore 14.30

Audace Cerignola – Cavese: ore 17.30

Altamura – Picerno: ore 20.30