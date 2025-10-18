Serie A, 7a giornata: si parte con Lecce – Sassuolo e Pisa – Verona
Si torna in campo dopo la sosta e la ripartenza è da urlo. Il Napoli gioca sul campo del Torino, poi c’è la sfida tra Roma e Inter. Domenica diverse gare interessanti, spicca Milan – Fiorentina. Cremonese – Udinese chiude il programma.
LE PARTITE
Sabato 18 ottobre
Lecce – Sassuolo: ore 15
Pisa – Verona: ore 15
Torino – Napoli: ore 18
Roma – Inter: ore 20.45
Domenica 19 ottobre
Como – Juventus: ore 12.30
Cagliari – Bologna: ore 15
Genoa – Parma: ore 15
Atalanta – Lazio: ore 18
Milan – Fiorentina: ore 20.45
Lunedì 20 ottobre
Cremonese – Udinese: ore 20.45