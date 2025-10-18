Serie A, 7a giornata: si parte con Lecce - Sassuolo e Pisa - Verona ​​

Si torna in campo dopo la sosta e la ripartenza è da urlo. Il Napoli gioca sul campo del Torino, poi c’è la sfida tra Roma e Inter. Domenica diverse gare interessanti, spicca Milan – Fiorentina. Cremonese – Udinese chiude il programma.

LE PARTITE

Sabato 18 ottobre

Lecce – Sassuolo: ore 15







Pisa – Verona: ore 15

Torino – Napoli: ore 18

Roma – Inter: ore 20.45

Domenica 19 ottobre

Como – Juventus: ore 12.30

Cagliari – Bologna: ore 15

Genoa – Parma: ore 15

Atalanta – Lazio: ore 18

Milan – Fiorentina: ore 20.45

Lunedì 20 ottobre

Cremonese – Udinese: ore 20.45