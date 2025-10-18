Repubblica - "Pohjanpalo contro Gliozzi, va in scena la sfida del gol" ​​

È sfida tra attaccanti. Il modenese Gliozzi ha segnato cinque reti in sette partite disputate, mentre il palermitano Pohjanpalo ha realizzato quattro gol in altrettante partite, arricchiti da un assist; entrambi si confermano protagonisti indiscussi del match al Barbera.

Lo riporta Repubblica.Dal punto di vista statistico, nessun altro giocatore della Serie B ha contribuito a far conquistare alla propria squadra più punti di quanti ne abbia procurati il finlandese del Palermo: in particolare, i suoi quattro gol hanno fruttato sei punti. Gliozzi, con le sue cinque marcature, ha già eguagliato il totale dei gol realizzati nelle ultime quarantasei partite disputate nei due campionati precedenti, uno nella stagione 2023/2024 e quattro nel 2024/2025.

A sostenere l’attaccante del Modena nel consolidare la sua posizione ai vertici della classifica “Pablito” vi sono quattro rigori trasformati su cinque tentativi, mentre il suo collega palermitano non ha ancora avuto l’opportunità di calciarne alcuno.





