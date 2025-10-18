Palermo - Modena, nessun posto disponibile: è sold out al "Barbera" ​​

Il Barbera sarà completamente esaurito fino all’ultimo posto. Il tutto esaurito è ormai una certezza: non sono più disponibili biglietti online, e gli unici rimasti riguardano il settore ospiti, riservato esclusivamente ai residenti nella provincia di Modena.

Lo riporta il Giornale di Sicilia. In ogni angolo dello stadio si vivrà un vero trionfo rosanero, per la prima volta al completo dall’ingresso del City Football Group, dopo essere stato quasi raggiunto ad agosto in occasione dell’amichevole con i «cugini» di Manchester. Anche gli ultimi tagliandi a disposizione sono stati rapidamente venduti, probabilmente grazie alle previsioni meteorologiche che non prevedono più pioggia intensa come ipotizzato nei giorni precedenti.

Resta da definire la gestione dei flussi d’ingresso all’impianto, considerando che in mattinata si svolgerà una mezza maratona; a tal proposito, indicazioni operative potrebbero essere fornite direttamente dal club, come già avvenuto in passato. Si prevede un pomeriggio ricco di entusiasmo: la città percepisce l’importanza della partita, nonostante sia solo l’ottava giornata di campionato, e desidera sostenere il Palermo verso il miglior risultato possibile.







Le positive impressioni lasciate da Inzaghi e dai giocatori nelle prime uscite stagionali hanno consentito non solo di superare il record di presenze stabilito a metà settembre contro il Bari con 32.363 spettatori, ma anche di occupare quei pochi posti che finora erano rimasti liberi.