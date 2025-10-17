“Mi manda Monastra”, la puntata del 17 ottobre / VIDEO-LIVE ​​

Manca poco a Palermo – Modena, il big match dell’intera giornata di Serie B e cresce l’attesa, come testimonia il fatto che ancora una volta lo stadio sarà sold out. Scende in campo la trasmissione “Mi Manda Monastra”, puntata “extra” del talk condotto dal direttore di Stadionews, Guido Monastra, con Roberto Parisi. “Mi manda Monastra” è in onda dalla pizzeria “La Braciera” di via San Lorenzo, visibile sulle pagine Fb di Stadionews, BlogSicilia e RadioTime.

LEGGI ANCHE

PALERMO – MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI