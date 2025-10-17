Italia, le ultime vittorie permettono di scalare il Ranking FIFA: azzurri al 9° posto ​​

L’Italia guadagna una posizione nel ranking FIFA dopo le vittorie contro Estonia e Israele. Gli azzurri si trovano nella paradossale situazione di dover affrontare (ormai quasi certamente) i playoff per accedere al Mondiale 2026 pur essendo la nona Nazionale in classifica. Prima delle due partite citate gli azzurri erano decimi.

Il comunicato della Figc

Grazie agli ultimi successi nelle qualificazioni mondiali con Estonia e Israele, la Nazionale continua a scalare posizioni nel Ranking FIFA e si porta al 9° posto di una classifica guidata sempre dalla Spagna. L’Argentina scalza dalla seconda posizione la Francia, fermata sul 2-2 dall’Islanda nel match disputato lunedì scorso a Reykjavik.

Approfittando della sconfitta del Brasile nell’amichevole con il Giappone, i Paesi Bassi sorpassano la Selecao portandosi al 6° posto, mentre dopo una breve assenza torna nella top ten la Germania (10ª, +2). Da sottolineare i progressi di Ungheria (37ª, +4), Scozia (38ª, +5), Nigeria (41ª, +4) e Romania (47ª, +4), ma i passi avanti più significativi sono quelli di Kosovo (84°, +7) e di Niger (108°), Isole Faroe (127° posto) e Lesotho (144°), che guadagnano nove posizioni. Dopo le ultime sconfitte nelle qualificazioni al Mondiale perdono invece otto posizioni Grecia (48ª) e Svezia (40ª). Il prossimo Ranking FIFA verrà pubblicato il 21 novembre e servirà per determinare anche le teste di serie per i play-off mondiali, il cui sorteggio è in programma nella stessa giornata a Zurigo.







La top ten

Spagna Argentina Francia Inghilterra Portogallo 6 Olanda Brasile Belgio Italia Germania