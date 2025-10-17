Serie C, Triestina - Pergolettese: dove vederla in diretta tv e streaming ​​

Redazione 17/10/2025 17:42

FOTO PEPE / PUGLIA

La Triestina affronta la Pergolettese nella 10a giornata di campionato (girone A di Serie C). Calcio d’inizio alle ore 14.30 di oggi, sabato 18 ottobre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

TRIESTINA – PERGOLETTESE IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 255. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.

