Serie B, 8a giornata: si parte col derby Entella – Sampdoria
Si torna in campo dopo la sosta e la Serie B riparte col derby Entella – Sampdoria. Sabato da tenere d’occhio Frosinone – Monza, ma è domenica il clou della giornata: il Palermo sfida la capolista Modena, Dionisi debutta nuovamente sulla panchina dell’Empoli e sfida la corazzata Venezia.
LE PARTITE
Venerdì 17 ottobre
Entella – Sampdoria: ore 20.30
Sabato 18 ottobre
Frosinone – Monza: ore 15
Mantova – Südtirol: ore 15
Pescara – Carrarese: ore 15
Reggiana – Bari: ore 15
Juve Stabia – Avellino: ore 17.15
Spezia – Cesena: ore 19.30
Domenica 19 ottobre
Palermo – Modena: ore 15
Empoli – Venezia: ore 17.15
Catanzaro – Padova: ore 19.30
LA CLASSIFICA
17 Modena
15 Palermo
14 Frosinone
12 Venezia, Avellino
11 Cesena, Monza
10 Carrarese, Juve Stabia
9 Südtirol, Reggiana, Empoli
8 Padova
6 Catanzaro, Entella, Bari
5 Pescara, Sampdoria
4 Mantova
3 Spezia