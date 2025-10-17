Serie B, 8a giornata: si parte col derby Entella - Sampdoria ​​

Si torna in campo dopo la sosta e la Serie B riparte col derby Entella – Sampdoria. Sabato da tenere d’occhio Frosinone – Monza, ma è domenica il clou della giornata: il Palermo sfida la capolista Modena, Dionisi debutta nuovamente sulla panchina dell’Empoli e sfida la corazzata Venezia.

LE PARTITE

Venerdì 17 ottobre

Entella – Sampdoria: ore 20.30







Sabato 18 ottobre

Frosinone – Monza: ore 15

Mantova – Südtirol: ore 15

Pescara – Carrarese: ore 15

Reggiana – Bari: ore 15

Juve Stabia – Avellino: ore 17.15

Spezia – Cesena: ore 19.30

Domenica 19 ottobre

Palermo – Modena: ore 15

Empoli – Venezia: ore 17.15

Catanzaro – Padova: ore 19.30

LA CLASSIFICA

17 Modena

15 Palermo

14 Frosinone

12 Venezia, Avellino

11 Cesena, Monza

10 Carrarese, Juve Stabia

9 Südtirol, Reggiana, Empoli

8 Padova

6 Catanzaro, Entella, Bari

5 Pescara, Sampdoria

4 Mantova

3 Spezia