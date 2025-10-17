Serie B, 8a giornata: si parte col derby Entella - Sampdoria ​​

Serie B, 8a giornata: si parte col derby Entella – Sampdoria

Redazione 17/10/2025 11:02

Si torna in campo dopo la sosta e la Serie B riparte col derby Entella – Sampdoria. Sabato da tenere d’occhio Frosinone – Monza, ma è domenica il clou della giornata: il Palermo sfida la capolista Modena, Dionisi debutta nuovamente sulla panchina dell’Empoli e sfida la corazzata Venezia.

LE PARTITE

Venerdì 17 ottobre 

Entella – Sampdoria: ore 20.30



Sabato 18 ottobre 

Frosinone – Monza: ore 15

Mantova – Südtirol: ore 15

Pescara – Carrarese: ore 15

Reggiana – Bari: ore 15

Juve Stabia – Avellino: ore 17.15

Spezia – Cesena: ore 19.30

Domenica 19 ottobre 

Palermo – Modena: ore 15

Empoli – Venezia: ore 17.15

Catanzaro – Padova: ore 19.30

LA CLASSIFICA

17 Modena
15 Palermo
14 Frosinone
12 Venezia, Avellino
11 Cesena, Monza
10 Carrarese, Juve Stabia
9 Südtirol, Reggiana, Empoli
8 Padova
6 Catanzaro, Entella, Bari
5 Pescara, Sampdoria
4 Mantova
3 Spezia

