Castaldo: “Palermo e Venezia favorite. Pohjanpalo può essere il re dei bomber”

Gigi Castaldo, ex attaccante di Avellino e Juve Stabia tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato dell’avvio di campionato, citando il Palermo tra le squadre più forti della categoria.

“Le mie favorite sono Palermo e Venezia su tutte, poi Frosinone, Avellino e Modena. Il Cesena è la possibile sorpresa. Mentre tra le delusioni, quantomeno al momento, ci sono senz’altro lo Spezia, il Catanzaro e la Samp. Ma il campionato di B è lungo e tutto può ribaltarsi”, afferma.

Sul titolo di capocannoniere, dice: “Vedo bene Pohjanpalo del Palermo, potrebbe essere lui, alla fine, il re dei bomber”.







