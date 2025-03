Sampdoria, Semplici: “Palermo squadra di valore. Possiamo toglierci delle soddisfazioni”

L’allenatore della Sampdoria, Leonardo Semplici, è intervenuto per i canali ufficiali della società per commentare il pareggio sul campo del Bari, con la testa però già rivolta alla prossima partita, in programma sabato 8 marzo alle 17.15 contro il Palermo.

“Torniamo subito a lavorare pensando al Palermo, dove affronteremo una squadra di valore – ha dichiarato – . In questo momento abbiamo una certa mentalità, determinazione ma soprattutto personalità nel giocare. Questo mi fa ben sperare per il futuro. Mi dispiace per i nostri tifosi, che sono venuti in gran numero, però i ragazzi hanno dato tutto. Li ringrazio per la vicinanza e per questa trasferta lunghissima. Con questo spirito nostro sono convinto potremo toglierci delle soddisfazioni sia a livello personale, che di tifo”.

L’allenatore commenta il pareggio contro il Bari: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché hanno fatto una buona prestazione. Venire con questa personalità e voglia di vincere mi fa molto piacere. I ragazzi ed io, alla fine, eravamo sicuramente abbattuti perché con quello che abbiamo dimostrato in campo potevamo portare a casa una vittoria, che secondo me era meritata”.





La Sampdoria sfiderà sabato il Palermo con l’obiettivo di tornare alla vittoria, che manca da quasi un mese. I rosa si sono rialzati trovando due vittorie consecutive, contro Cosenza e Brescia, e vogliono mantenere questa continuità per continuare la corsa playoff.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LAGALLA ‘DISERTA’ LO STADIO