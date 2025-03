Dybala: “La Serie B col Palermo mi ha aiutato a crescere come calciatore e uomo”

Paulo Dybala non dimentica il passato in rosanero. L’attaccante della Roma è stato intervistato dal portale argentino CBS Sports Golazo dopo la vittoria contro il Como e, parlando del suo ottimo momento attuale, ha citato il Palermo per l’importanza nel suo percorso.

“Da tanti anni sono in Italia e ho avuto la possibilità di stare in tre squadre che si assomigliano, ma che allo stesso tempo sono molto diverse. La verità è che sono molto felice del mio percorso in Serie A, ma anche di quello in Serie B, che mi ha aiutato tantissimo a crescere come calciatore, come uomo, in un paese che si assomiglia tantissimo all’Argentina”.

Sulla decisione di rimanere a Roma, dice: “Diciamo che è stata un’estate calda, in particolare per me. Sono stato vicino all’addio, ma poi parlando con mia moglie e la mia famiglia, eravamo tutti d’accordo che non era il momento di lasciare la Roma, di lasciare questa città. Era il momento di continuare qua, scrivere un po’ di pagine, perché sentivo che potevo dare qualcosa in più, dovevo fare qualcosa in più e alla fine sono rimasto“.





L’inizio di stagione è stato complicato sia per Dybala che per la Roma, con la squadra che si è ritrovata a soli tre punti dalla zona retrocessione. Tuttavia, l’arrivo di Ranieri ha cambiato il volto dei giallorossi, che hanno inanellato una serie di risultati positivi, sia in campionato che in Europa, trascinati proprio da Dybala. La rimonta li ha portati a sette punti di distanza dalla Lazio, attualmente quarta in classifica, e agli ottavi di finale di Europa League, dove affronteranno il Bilbao.

