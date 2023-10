Nicolò Casale e il suo avvocato non ci stanno: il calciatore della Lazio, tramite la nota del suo legale, si è detto completamente estraneo ai fatti legati allo scandalo delle scommesse. Il difensore era stato tirato in ballo da Fabrizio Corona a Striscia La Notizia.

“Nicolò Casale non ha mai scommesso su una competizione sportiva e ha consacrato la sua vita sempre e solo all’impegno sportivo. Ciò nonostante sono state messe in circolazione accuse infondate e calunniose sul suo coinvolgimento nell’inchiesta riguardante le scommesse nel mondo del calcio. Attesa la sua totale estraneità all’indagine ed ai fatti a cui si riferisce e la gravità delle accuse mosse nei suoi confronti, sporgeremo querela e perseguiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione e/o calunnia, nonché gli editori ed i responsabili dei canali d’informazione con cui siano divulgate tali illecite accuse. Ciò a tutela della sua immagine e della sua onorabilità”.

