Segre: “Peccato, abbiamo dato tutto. Siamo un grande gruppo”

Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, in un’intervista per i canali ufficiali della società rosanero commenta la sconfitta contro il Pisa.

“Peccato. Abbiamo preso due gol che potevamo evitare. Nel secondo tempo abbiamo dato l’anima per riprendere la partita. Dobbiamo migliorare nel risultato, ma lo spirito è importante”, afferma.

“Era una gara difficile, il Pisa gioca in maniera molto fisica – continua – . Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, siamo riusciti a metterli in difficoltà. Peccato non aver trovato il pari, c’era un bellissimo stadio, ci dispiace non aver dato felicità ai tifosi. Siamo un grande gruppo, avanti così“.





“Grazie ai tifosi che sono venuti allo stadio. Abbiamo dato tutto, si è visto fino alla fine. Ci dispiace, continuiamo a lavorare. Le sconfitte non fanno bene, ma con gli allenamento riusciremo a ripartire. Ci vogliamo tutti un bene dell’anima, alla fine si vedranno i risultati. Con lo Spezia sarà una gara difficile ma non ha nulla in più di noi, giocheremo alla pari”, conclude.

