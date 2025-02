Calciomercato Serie B: Lapadula va allo Spezia, Sassuolo in pressing su Palumbo

Il calciomercato di Serie B è alle battute finali e le squadre cercano il colpo definitivo per migliorare ulteriormente la rosa. Lo Spezia, in particolare, rinforza il reparto offensivo con l’acquisto di Gianluca Lapadula dal Cagliari. Con la maglia rossoblu ha trovato poco spazio sotto la guida di Davide Nicola, collezionando 12 presenze in campionato senza mettere a referto gol e assist.

Anche il Sassuolo si muove sul mercato. I neroverdi di Fabio Grosso, sorpassati momentaneamente dal Pisa (vittorioso sul campo del Palermo), cercano rinforzi a centrocampo. L’obiettivo principale è Antonio Palumbo del Modena. Il centrocampista campano, classe 1996, è stato corteggiato da diverse squadre, ma nelle ultime ore il Sassuolo sta spingendo con decisione per portarlo in neroverde. Finora, in stagione, ha collezionato 22 presenze con 6 gol e 8 assist, risultando uno dei centrocampisti più decisivi della Serie B.

Arriva l’ufficialità per la firma di Gastón Pereiro con il Bari. L’uruguaiano, dopo aver rescisso il contratto con il Genoa, arriva alla corte di Moreno Longo. Il trequartista aveva trovato pochissimo spazio con i rossoblu e rappresenta un’occasione di qualità per il centrocampo biancorosso. Con ogni probabilità sarà convocato per la sfida contro il Frosinone.





Proprio il Frosinone ha lavorato molto sul mercato in uscita. Il club giallazzurro ha ufficializzato l’addio di Luca Garritano, che torna al Cosenza. In uscita restano ancora diversi giocatori, tra cui Gelli, uno degli elementi più importanti della squadra. Il centrocampista è ormai a un passo dalla Cremonese: decisiva l’offerta dei grigiorossi, che hanno messo sul piatto circa 3 milioni di euro, oltre alla forte volontà del giocatore di trasferirsi.

