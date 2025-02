Calciomercato Serie A, rinforzi per Milan e Inter: Gimenez è rossonero, Zalewski nerazzurro

Inter e Milan attive in questa ultima parte di calciomercato. Soprattutto i rossoneri stanno rivoluzionando l’organico, sconfessando un po’ il calciomercato estivo con diverse uscite e nuovi arrivi.

Il Milan piazza un colpo importante in Olanda acquistando Santiago Gimenez dal Feyenoord per 35 milioni di euro, bonus inclusi. L’attaccante arriverà prossimamente in Italia per sostenere le visite mediche, firmerà un contratto di quattro anni e mezzo.

Gimenez è stato un protagonista assoluto in questa stagione con la maglia del Feyenoord: in campionato ha collezionato 11 presenze e 7 gol, mentre in Europa è stato ancora più decisivo, trascinando la squadra ai playoff proprio contro il Milan, con 5 presenze e altrettanti gol.





Anche l’Inter si muove sul mercato. La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver ceduto in prestito con diritto di riscatto al Villarreal Tajon Buchanan, prende in prestito dalla Roma Nicola Zalewski come sostituto. L’esterno polacco sta per rinnovare con la Roma (è in scadenza a giugno) e poi si trasferirà a Milano in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

