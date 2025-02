Venezia, si cerca il sostituto di Pohjanpalo: c’è un nome nuovo

Il Venezia continua a cercare almeno un sostituto di Joel Pohjanpalo, che diventerà a breve un nuovo giocatore del Palermo. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, spunta un nome nuovo per l’attacco.

Il profilo in questione è quello di Daniel Fila, centravanti classe 2002 dello Slavia Praga. Fila si distingue per la sua altezza, ben 190 cm. Quest’anno in campionato ha trovato poco spazio, con sole 4 presenze e un gol segnato. Ha anche giocato in Europa League, ma in quattro partite non ha mai trovato la via del gol. Nella passata stagione, invece, ha chiuso con 11 reti e 4 assist in 29 partite, dimostrandosi uno degli attaccanti più promettenti.

Il Venezia ha deciso di virare su Fila anche a causa della situazione legata a Eldor Shomurodov. Inizialmente l’attaccante della Roma era vicinissimo a diventare il sostituto di Pohjanpalo, ma dopo la partita contro l’Eintracht Francoforte, dove ha anche segnato, Claudio Ranieri ha confermato che resterà in giallorosso.





Il club arancioneroverde ha sondato il terreno anche per Roman Yaremchuck, attaccante ucraino classe 1995. Il Venezia ha chiesto il prestito del giocatore all’Olympiacos, ma al momento la trattativa sembra essere congelata.

