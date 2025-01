Palermo, rallenta l’affare Pohjanpalo? Ranieri si tiene Shomurodov: “Resta con noi”

“Gliel’ho detto, resta con noi. Tutti gli vogliono bene perché è un ragazzo che da sempre tutto. L’ho avuto a Cagliari, è un ragazzo importante e sorridente. E poi gliel’ho detto: se ti vendono con chi mi incavolo?“.

Sono le parole di Claudio Ranieri della Roma che per i tifosi del Venezia suonano come un macigno. Ma anche per quelli del Palermo. Il tecnico si riferisce a Shomurodov, da tempo obiettivo dei lagunari che di conseguenza avrebbero liberato Pohjanpalo, sempre più convinto dai rosanero dopo aver accettato ogni parte dell’accordo.

Così come il Venezia, certo è convinto dalle cifre da incassare, che però ha rallentato nell’affare per la necessità di trovare prima un sostituto. Salta tutto? Assolutamente no, ma bisogna attendere ancora una volta eventuali evoluzioni, col Venezia che ha altro obiettivi nel mirino.





L’arrivo di Pohjanpalo a Palermo diventa anche una questione di credibilità: di Osti e del City Group che tenteranno fino alla fine di mantenere la promessa e portare in Sicilia un pezzo pregiato; ma anche (e soprattutto) di Pohjanpalo stesso, che nello scorso turno di A ha già salutato i suoi tifosi in lacrime.