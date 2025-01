Palermo, Appuah ufficiale al Valenciennes: si trasferisce in prestito

Appuah per il momento va in un altro lido per fare esperienzea. L’attaccante ritorna infarti in Francia, al Valenciennes.

Appuah si trasferisce con la formula del prestito, così come emerso dal comunicato ufficiale diramato dalla società.

Il comunicato

Il Palermo FC comunica di aver ceduto al Valenciennes FC il calciatore Stredair Appuah.





L’attaccante si trasferisce a titolo temporaneo.

A Stredair un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero