Spezia, fine dell’era Platek: verso la cessione al gruppo FC32 di Paul Francis

Lo Spezia è sempre più vicino a cambiare proprietà. La squadra, terza in classifica nel campionato di Serie B, presto dovrebbe passare dalla famiglia statunitense Platek al gruppo FC32 di Paul Francis.

Il gruppo di Francis ha già acquistato altre due società negli scorsi mesi: una nella B austriaca (Skn St. Polen) e un’altra nella seconda divisione irlandese (Cobh Ramblers Fc).

Lo riporta Calcioefinanza che spiega come l’arrivo dei nuovi proprietari sia direttamente collegato alla fine dei lavori di ammodernamento dello stadio “Picco” per il quale sono stati investiti 15 milioni, 11 pagati da Platek e i restanti 4 dalla Regione Liguria.