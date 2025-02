Venezia, Di Francesco: “Ho salutato Pohjanpalo. Se non è qui un motivo c’è”

Eusebio Di Francesco saluta Joel Pohjanpalo. Il tecnico del Venezia ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta maturata sul campo dell’Udinese. Il finlandese non ha fatto parte dell’incontro per via del suo imminente passaggio al Palermo.

“Prima della partita l’ho salutato – afferma Di Francesco, parole riportate da tuttomercatoweb.com -, come no, se non è qui un motivo c’è, poi non posso dire altro, non ci sono ancora ufficialità“.

Sulle scelte di mercato del Venezia: “Facciamo parte di un mondo e dobbiamo riconoscere che questo può accadere, il gruppo penso abbia reagito bene, chiaro che se andiamo a vedere il risultato uno può pensare di no, però vedo un gruppo molto vivo”.





“Gennaio è stato difficile, tanti infortuni, diversi movimenti, poi non ho io il portafoglio in tasca, non decido io – continua il tecnico -. Se lo avessi io magari prenderei decisioni per il meglio, ma deve decidere la società”.

