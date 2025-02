Calciomercato Palermo, Pohjanpalo e Magnani: e poi? Osti a caccia di opportunità

Volge al termine la sessione invernale di calciomercato. Il termine è fissato lunedì 3 febbraio a mezzanotte e il Palermo, dopo aver concluso le operazioni Pohjanpalo e Magnani, non resterà a guardare e sarà vigile per rinforzare ulteriormente l’organico.

Centrati gli obiettivi primari

Per Pohjanpalo al Palermo manca soltanto l’ufficialità. L’attaccante non era nemmeno in panchina nella partita che il Venezia ha perso a Udine e l’allenatore Di Francesco lo ha salutato. Il finlandese in giornata svolgerà le visite mediche e poi si sposterà in Sicilia per la firma del contratto.

Il Palermo, con Magnani e Pohjanpalo, ha centrato gli obiettivi primari per la sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Osti ha puntellato l’organico in funzione del cambio di sistema di gioco. Col 3-5-2 servivano un difensore e un attaccante in più che potessero alzare il tasso tecnico e fisico della squadra.





Occhio alle occasioni

Questo non vuol dire che il Palermo resterà a guardare nelle ultime ore di calciomercato. La società resta vigile, anche perché in corso d’opera sono sorte alcune riflessioni.

In primis si valuta la situazione dei portieri: Sirigu e Desplanches – per motivi diversi – non danno piene garanzie; Gomis potrebbe rientrare forse solo per le ultime partite. Prendere un altro portiere potrebbe essere rischioso, ma il d.s. Osti sta considerando l’opzione Audero (che conosce bene per i trascorsi alla Samp), offerto dal Como. Lo scoglio più grande da superare è l’ingaggio importante percepito dall’ex Inter.

La cessione di Saric potrebbe far nascere un’opportunità anche a centrocampo. Il profilo ideale sarebbe quello di Mazzitelli, in uscita sempre dal Como, ma il giocatore vorrebbe rimanere in Serie A e sta aspettando offerte (Venezia e Parma sarebbero interessate).

Il Palermo ci proverà soprattutto nell’ultimo giorno di calciomercato, quando Mazzitelli avrà il quadro più chiaro. Sia Audero che Mazzitelli non sono piste semplici, si potrebbero concretizzare soltanto a ridosso del gong.

Palermo attivo in uscita

La società rosanero è attiva anche sul mercato in uscita. Ormai è quasi certa la partenza del difensore rumeno Ionut Nedelcearu, che andrà al Togliatti (Russia). Probabile anche la cessione di Alessio Buttaro, altro giocatore ormai fuori dai piani tecnici, che potrebbe trasferirsi alla Carrarese dopo aver rifiutato diverse offerte dalla Serie C.

Da valutare anche la posizione di Henry, che potrebbe tornare al Verona (club che ne detiene il cartellino) per poi andare sempre in prestito alla Salernitana. Difficile la partenza di Insigne: il suo ingaggio è un ostacolo troppo grosso per le società che hanno approcciato il Palermo.

