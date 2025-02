Palermo, Pohjanpalo nemmeno in panchina per Udinese – Venezia

Joel Pohjanpalo diventerà presto un nuovo giocatore del Palermo. A conferma di ciò arriva anche la ‘distinta’ di Udinese – Venezia: il finlandese non è nemmeno in panchina e non è disponibile per la partita che si gioca alle 15.

Pohjanpalo svolgerà le visite mediche nella giornata di domenica e lunedì sbarcherà a Palermo per la firma del contratto. La società rosanero ha trovato l’accordo col Venezia per il trasferimento a titolo definitivo. Le cifre sono importantissime: intorno ai 4,5 milioni di euro ai lagunari e un ricco contratto quadriennale al calciatore.

Il Venezia, nel frattempo, ha trovato il sostituto. È ai dettagli la trattativa con lo Slavia Praga per Daniel Fila, attaccante classe 2002 della Repubblica Ceca. In stagione ha segnato un gol in quattro presenze, il suo campionato è stato condizionato da problemi fisici.





Con l’Udinese, invece, il Venezia schiera l’attacco ‘leggero’ composto da Oristanio e Yeboah. Pohjanpalo è in tribuna, pronto a salutare i compagni dopo la partita e volare a Palermo per la nuova avventura.

