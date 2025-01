Palermo, Saric ceduto in prestito al Cesena / UFFICIALE

Dario Saric è un nuovo giocatore del Cesena. Il Palermo ha ufficializzato la cessione in prestito del centrocampista, che dunque concluderà la stagione in Romagna. Il giocatore è già disponibile per la gara di sabato contro il Catanzaro.

Saric va al Cesena in prestito oneroso (con obbligo di riscatto in caso di promozione oppure con opzione) fino a giugno per una cifra attorno ai 100 mila euro. C’erano tante offerte per il giocatore, che alla fine ha scelto di rimanere in Italia e tornare a Cesena, dove aveva iniziato la formazione giovanile. Mignani ne ha parlato benissimo in conferenza stampa.

Saric ha trovato pochissimo spazio in stagione. Il centrocampista – complice anche un lungo infortunio – ha disputato 8 partite in Serie B, scendendo in campo in una occasione dal primo minuto, contro il Pisa, alla seconda giornata.





LA NOTA DEL PALERMO

Il Palermo FC comunica di aver ceduto al Cesena FC il calciatore Dario Saric. Il centrocampista si trasferisce con la formula del prestito con obbligo od opzione di riscatto. A Dario un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

