Pohjanpalo, una storia lunga come un soap opera: e ci sarà il lieto fine

Joel Pohjanpalo al Palermo si farà, è solo questione di tempo. La situazione è ormai definita: le società hanno trovato l’accordo per una cifra che si aggira sui 4 milioni di euro; il club rosanero ha offerto un contratto importante al giocatore, sia dal punto di vista economico che di durata (fino al 2029). Non ci sono grossi ostacoli, se non il temporeggiamento del Venezia in attesa di trovare un sostituto.

Arriva Pohjanpalo

L’attesa di Pohjanpalo è essa stessa Pohjanpalo?! Da giorni va avanti quella che è diventata un soap opera. Prima si è dovuto attendere il derby tra Venezia e Verona, con l’attaccante finlandese titolare e protagonista nel gol segnato da Zerbin, poi l’attesa per il sostituto, con annesso colpo di scena finale: Claudio Ranieri toglie dal mercato Shomurodov, promesso ai lagunari.

La soap opera avrà il suo lieto fine. Pohjanpalo lunedì sarà a Palermo e il Venezia, nelle ultime ore di calciomercato, troverà un attaccante che possa sostituire il finlandese (ci sono alcune trattative in corso, una con Yaremchuk). Una trattativa così onerosa e importante non si poteva che concludere proprio nell’ultimo giorno di calciomercato. Il giocatore, tra l’altro, da giorni sta cercando casa in città.





Tanti movimenti in uscita

Il Palermo nel frattempo è molto attivo nel mercato in uscita. Saric al Cesena libera uno slot nella lista over, Nedelcearu potrebbe salutare nelle prossime ore. Appuah, arrivato per una cifra importante e con tante aspettative, è finito in prestito nella Serie C francese, mentre Buttaro alla fine potrebbe trovare una squadra in Serie B (vicino l’accordo con la Carrarese).

Operazioni funzionali a quelli che dovrebbero i ‘botti’ degli ultimi giorni. Oltre Pohjanpalo, il Palermo sta discutendo col Venezia per lo scambio tra Candela e Diakité. A centrocampo l’obiettivo è Mazzitelli, ma il calciatore aspetta offerte dalla Serie A: anche in questo caso sembra che la trattativa possa ‘svoltare’ solo nelle ultime ore di calciomercato.

La sessione invernale chiude lunedì a mezzanotte e il Palermo sarà impegnato fino all’ultimo minuto per rinforzare l’organico. Diverse trattative sono sul tavolo e il week-end sarà decisivo per concluderle positivamente. I nuovi arrivi, insieme a un buon risultato col Pisa, riporterebbero entusiasmo a una piazza delusa da risultati troppo negativi.

