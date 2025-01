Champions League, sorteggio playoff: le avversarie di Milan, Juventus e Atalanta

A Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff di Champions League, fase decisiva per determinare le squadre che accederanno agli ottavi di finale. Tra le italiane, l’Inter ha già conquistato il passaggio del turno, mentre il Bologna è stato eliminato. Restano in corsa Milan, Juventus e Atalanta, che dovranno affrontare sfide insidiose per continuare il proprio cammino nella massima competizione europea.

Il sorteggio ha scongiurato un derby italiano, riservando però incroci tutt’altro che semplici per le tre formazioni di Serie A ancora in gara. Il Milan se la vedrà con il Feyenoord, avversario già affrontato in passato e noto per il suo gioco aggressivo. La Juventus sfiderà il PSV Eindhoven, una squadra sempre temibile nelle competizioni europee. L’Atalanta, invece, affronterà il Club Brugge, formazione belga che ha dimostrato di poter competere ad alti livelli.

Gli altri accoppiamenti dei playoff vedranno sfide di grande fascino e difficoltà. Il Paris Saint-Germain affronterà il Brest, mentre il Monaco se la vedrà con il Benfica. Occhi puntati anche sul big match tra Manchester City e Real Madrid, una sfida dal sapore di finale anticipata. Il Bayern Monaco affronterà il Celtic, mentre lo Sporting Lisbona sfiderà il Borussia Dortmund, in un altro confronto che promette spettacolo.





Il calendario completo sarà annunciato successivamente: le gare di andata dei playoff si giocheranno l’11 o 12 febbraio, quelle di ritorno il 18 o 19 febbraio.