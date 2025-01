TMW – Palermo, Nedelcearu verso la cessione: andrà all’Akron Togliatti”

Ionut Nedelcearu potrebbe lasciare il Palermo per iniziare una nuova avventura in Russia. Secondo quanto riportato da TMW, il difensore rumeno – che ha il contratto in scadenza a giugno prossimo – avrebbe trovato l’accordo con l’Akron Togliatti, squadra che milita nel campionato russo. Un’operazione che il Palermo aveva in cantiere e che permettebbe alla società rosanero di recuperare qualche euro tra cessione del cartellino e stipendio (circa un milione di euro complessivo)

Che la cessione del difensore sia a un passo è confermata dal fatto che Nedelcearu non figura tra i convocati del tecnico Dionisi per la gara casalinga contro il Pisa, decisione presa apparentemente per scelta tecnica ma che nasconde la volontà di preservare l’integrità del giocatore in vista dell’imminente cessione che potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore.

Nedelcearu oltretutto difficilmente avrebbe giocato da titolare: sarebbe andato in panchina e probabilmente non sarebbe stata nemmeno la seconda scelta visto che con ogni probabilità andrà in panchina uno tra Nikolaou e Baniya per fare posto al nuovo acquisto Magnani.





Arrivato nell’estate del 2022, il difensore ha vissuto alti e bassi nel corso della sua esperienza in rosanero, alternando momenti di solidità difensiva a prestazioni meno convincenti. Negli ultimi tempi era uscito dai radar e difatti in stagione ha superato appena i 700 minuti giocati, coppa Italia compresa.

Con l’addio di Nedelcearu, il Palermo libera un altro posto in lista over che si va ad aggiungere a quello di Saric, che sarò ceduto al Cesena. La società siciliana continua a lavorare per trovare le giuste soluzioni in vista della seconda parte di stagione.

LEGGI ANCHE

PALERMO – PISA, I CONVOCATI DI DIONISI

DIONISI: “PISA FAVORITO, MA ABBIAMO VOGLIA DI RIVALSA”

APPUAH E SARIC CON LE VALIGIE IN MANO