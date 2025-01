Pohjanpalo si allena col Venezia, probabile la convocazione per il match con l’Udinese

Un’altra giornata senza particolari novità sul fronte Joel Pohjanpalo al Palermo. Il giocatore continua ad allenarsi regolarmente in gruppo col Venezia e a questo punto appare probabile la sua convocazione per il match di sabato alle 15 contro l’Udinese.

La situazione è in stallo da giorni: se il Venezia non si assicura il sostituito, l’attaccante finlandese non parte. Pohjanpalo rimane ‘bloccato’ a Venezia, nonostante la trattativa col Palermo sia definita. Visto l’allungarsi delle tempistiche, e l’imminente partita, potrebbe scattare la convocazione per il match con l’Udinese, anche se appare difficile l’impiego del bomber.

Il Venezia ha individuato due profili per sostituire Pohjanpalo. Il primo è Eldor Shomurodov, attaccante della Roma che Claudio Ranieri ha convocato per la gara di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. L’impressione è che il via libera del club giallorosso possa arrivare negli ultimi giorni di calciomercato, ‘liberando’ a catena Pohjanpalo solo a ridosso del gong (la sessione chiude lunedì a mezzanotte).





Parallelamente, il club veneto sta portando avanti i contatti per l’ucraino Roman Yaremchuk. Entrambi i giocatori potrebbero andare al Venezia con la formula del prestito, con bonus legati alle prestazioni, ma senza alcun obbligo di riscatto previsto al momento.

