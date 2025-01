Palermo – Pisa, i convocati: Dionisi lascia fuori tre giocatori

Sono 21 i convocati rosanero per Palermo – Pisa, gara valida per la 24a giornata di Serie B. Alessio Dionisi, oltre agli infortunati, non ha inserito in lista Ionut Nedelcearu, Stredair Appuah e Dario Saric.

Nedelcearu non è stato convocato per scelta tecnica, mentre Appuah e Saric sono a un passo dalla cessione in prestito. Sono indisponibili per infortunio Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Insigne. Prima convocazione per il nuovo acquisto Magnani, che dovrebbe giocare da titolare contro il Pisa.

LA LISTA DEI CONVOCATI

1 Desplanches





3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

14 Vasic

17 Di Francesco

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

63 Cutrona

