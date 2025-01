Calciomercato Palermo, Appuah e Saric con le valigie in mano

Il Palermo è molto vicino a ufficializzare due cessioni. Il club rosanero sta definendo gli ultimi dettagli per quanto riguarda i prestiti di Stredair Appuah e Dario Saric: i calciatori hanno praticamente “le valigie in mano”.

Saric va a Cesena

Saric andrà al Cesena in prestito oneroso (con obbligo di riscatto in caso di promozione) fino a giugno per una cifra attorno ai 100 mila euro. Una trattativa lunga, che si è risolta soltanto nelle ultime ore. C’erano tante offerte per il giocatore, che alla fine ha scelto di rimanere in Italia e tornare a Cesena, dove aveva iniziato la formazione giovanile.

Alessio Dionisi ne ha parlato in conferenza stampa, affermando che si valuterà (insieme alla società) se convocare il calciatore per la gara contro il Pisa vista l’imminente partenza. Saric in questa stagione ha trovato poco spazio, anche a causa di un infortunio: sono state solo otto le presenze, una da titolare.





Appuah torna in Francia

Saluta anche Appuah. Il giovane talento andrà a giocare in prestito in Francia, anche se sullo sfondo c’è la possibilità che rimanga in Italia, al Milan Futuro. Il Palermo ha ricevuto offerte da Ligue 1 e 2 (Serie A e B francese), sarà il giocatore a decidere la destinazione ma la cessione è praticamente decisa.

Non si tratta di una bocciatura per Appuah. Il Palermo continua a puntare sul calciatore e lo vuole mandare in prestito per garantirgli quella continuità che in Sicilia non avrebbe. Il cambio di sistema di gioco, col passaggio al 3-5-2, ha praticamente “tagliato le gambe” a quello che è un esterno offensivo da 4-3-3 o 4-2-3-1.

Sarebbe difficile trovare una collocazione al francese nel nuovo scacchiere rosanero. Sono state solo quattro le presenze in campionato, per farlo crescere c’è bisogno che giochi. Appuah tornerà quindi in patria fino al termine della stagione, per poi rientrare a Palermo per la stagione 2025/26.

