Verso Palermo – Pisa, la conferenza stampa di Dionisi / VIDEO

Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, si è presentato in conferenza stampa nel pre partita del match contro il Pisa, gara valida per la 24a giornata di Serie B. Si tratta di un incontro che arriva dopo la sconfitta in casa della Reggiana che ha rigettato i rosanero in un piazzamento basso della zona playoff.

L’allenatore ha parlato del nuovo arrivo Magnani, confermando che già a partire dal match contro il Pisa potrebbe partire titolare. Il tecnico ha inoltre detto la sua sul ballottaggio in porta, affermando che sceglierà in base agli ultimi allenamenti.

Per quanto riguarda il Pisa, Dionisi ha ricordato la difficoltà dell’incontro non solo per il grande divario in classifica, ma anche perché i toscani sono gli unici ad aver battuto i rosa con due gol di scarto.





