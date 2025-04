Sturaro: “Il Catania ha avuto delle difficoltà, ma non si è mai perso. Ora i playoff”

“Non ci siamo mai persi. Abbiamo avuto delle difficoltà che ci hanno fatto crescere“. Questa l’opinione di Stefano Sturaro, intervenuto alla trasmissione “Corner” su Telesud. Il calciatore del Catania ha provato ad analizzare la stagione.

“Piano piano stiamo recuperando tutti e abbiamo trovato la quadra, ora bisogna spingere – dice -. Una stagione con tanti problemi, ma ciò ci ha avvicinato ancora di più. Finalmente ora il periodo sembra più sereno, stanno venendo fuori i nostri valori umani e tecnici”.

“L’obiettivo è costruire giorno per giorno: finalmente gli allenamenti sono di livello alto e c’è competizione, voglia di far bene e di crescere. Dobbiamo vivere il finale di stagione cercando di migliorare e arrivare ai playoff in modo che chiunque ci incontri si ritenga sfortunato”.