Palermo Masterclass: il 14 aprile la prima lezione con Fabio Lupo, tutte le info

Nasce la Palermo Masterclass by Conference403, un’opportunità unica pensata per chi sogna di entrare nel mondo del calcio professionistico. Avrà inizio il 14 aprile 2025, questa iniziativa – che durerà tre mesi – punta a trasformare appassionati e aspiranti professionisti in figure altamente preparate, pronte a farsi strada in un settore tanto affascinante quanto competitivo.

La Palermo Masterclass offrirà tre mesi di formazione intensiva, con incontri trisettimanali a stretto contatto con i migliori professionisti del calcio. Gli associati avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con agenti sportivi, direttori sportivi, responsabili della comunicazione, medici sportivi, giornalisti e influencer, entrando nel vivo di tutte le aree operative che ruotano attorno a una squadra di calcio.

Non si tratterà solo di lezioni teoriche, ma di una vera e propria immersione pratica nel mondo del pallone. Uno degli aspetti più entusiasmanti del progetto è la prospettiva concreta di trasformare questa esperienza in un’opportunità lavorativa. I partecipanti più meritevoli avranno la possibilità di accedere a stage gratuiti presso agenzie di procuratori o società di calcio, dove potranno mettere in pratica le competenze acquisite e costruire relazioni preziose per il futuro. Inoltre, per alcuni di loro, si apriranno le porte per collaborazioni dirette con Conference403, rafforzando ulteriormente il loro bagaglio professionale.





La Palermo Masterclass è riservata ai membri associati di Conference403 e l’ammissione è subordinata ad un colloquio individuale, necessario per garantire un livello di partecipazione

esclusivo e mirato. Si tratterà di un’esperienza riservata a chi ha il desiderio e la determinazione di emergere nel settore senza sovraffollamenti. La prima lezione è prevista per il 14 aprile 2025 a La Braciera in Villa dalle 14 alle 17 e a fare da docente nella cornice di Villa Lampedusa sarà Fabio Lupo, direttore sportivo di esperienza che ha già lavorato per club come Torino, Sampdoria, Palermo e Bellinzona. Per informazioni e per associarsi alla Palermo Masterclass o per l’accesso singolo alle lezioni è possibile richiedere tutte le informazioni a: [email protected]