Palermo – Pisa sarà visibile gratis su Dazn

Palermo – Pisa, match delle 24a giornata di Serie B, sarà disponibile gratis su Dazn. La partita è in programma venerdì 31 dicembre alle 20:30 al “Barbera”.

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

I rosanero stanno attraversando un periodo di risultati altalenanti, con due sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato, e vogliono riscattarsi dopo la sconfitta procurata contro la Reggiana. Per farlo, la squadra di Dionisi potrà contare anche sul nuovo arrivato Giangiacomo Magnani, acquistato dal Verona per cercare di riportare stabilità in difesa.





Dall’altra parte ci sarà il Pisa che sta vivendo un ottimo periodo di forma. La squadra di Filippo Inzaghi occupa il secondo posto in classifica a quota 50 punti, a sole due lunghezze dal Sassuolo capolista. I nerazzurri in campionato vivono un periodo più che positivo, reduci da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sfide in campionato.

LEGGI ANCHE

PALERMO – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI