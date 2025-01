Calciomercato Pisa: fatta per Provstgaard, ceduti in prestito Raycev e Jevsenak

Il Pisa, prossimo avversario del Palermo, continua a muoversi sul mercato. I nerazzurri stanno chiudendo un altro rinforzo per Filippo Inzaghi. Dopo aver acquistato Meister, Solbakken e Sernicola, i toscani avrebbe chiuso in queste ore un’operazione con il Velje Boldklub per portare in Italia a titolo definitivo il difensore centrale Oliver Provstgaard.

Il difensore classe 2003, capitano della Danimarca U21, ha una struttura fisica imponente, con un’altezza di 1,94 cm. Quest’anno ha collezionato 16 presenze nel campionato danese, giocando quasi sempre da titolare. Il difensore non ha però messo a segno né gol né assist.

Il Pisa si muove anche in uscita, principalmente tramite due operazioni in prestito. La prima riguarda il trasferimento a titolo temporaneo di Adrian Raychev alla Vis Pesaro. La seconda operazione, sempre in prestito, riguarda Zan Jevsenak, ceduto in Portogallo, precisamente al UD Oliveirense.





