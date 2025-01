Palermo Primavera, cambia l’orario della partita contro il Pescara

La Lega B comunica le variazioni orarie della 17a giornata di Primavera 2: tra queste c’è anche quella della partita del Palermo in casa contro il Pescara, che si giocherà alle 12:00 giorno 1 febbraio.

Il Palermo Primavera attualmente è terzo in classifica. La vetta dista dieci punti, con il Frosinone che sta dominando in lungo e largo. Quantomeno il Palermo Primavera, però, può cercare di mettere ulteriore pressione al Napoli U19, che dista tre punti.

Nelle ultime cinque partite, i giovani rosanero hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Battere in casa il Pescara potrebbe rappresentare una possibilità di riscatto per i rosa, dopo aver perso in casa contro l’Ascoli U19 per 1 – 2 .





