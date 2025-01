(AGGIORNATO IL 29 GENNAIO, ORE 12.42). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Pisa, match valido per la 24a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento venerdì 31 gennaio, alle ore 20.30, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Baniya, Magnani (Nikolaou), Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Le Douaron.

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Insigne





Squalificati: /

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Piccinini, Hojholt, Angori; Moreo, Meister; Lind.

Indisponibili: Esteves, Leris, Tramoni

Squalificati: Marin

Poche novità, ma significative. Dionisi dovrebbe scegliere per gran parte la formazione che sta trovando continuità nelle ultime settimane, ma sarebbero previsti tre cambiamenti rispetto alla gara con la Reggiana: in porta, in difesa e a centrocampo. Quattro gli indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano e Insigne.

DIFESA

In porta dovrebbe tornare Desplanches. Sirigu ha fatto il suo nelle gare con Modena e Juve Stabia, ma le sbavature della gara con la Reggiana potrebbero indurre l’allenatore a ristabilire la gerarchia, che per bocca di Dionisi non è mai cambiata. Magnani dovrebbe essere gettato subito nella mischia da titolare, il dubbio è su chi gli farebbe spazio: Ceccaroni sta bene e sembra sicuro del posto, uno tra Baniya e Nikolaou potrebbe andare in panchina.

CENTROCAMPO

Si va verso il ritorno di Segre dal primo minuto al posto di Vasic. Conferme per Gomes e Ranocchia, mentre sulle fasce ci sono ancora Pierozzi a destra e Lund sulla sinistra. Blin va recuperando la forma migliore, ci potrebbe essere spazio per lui a gara in corso.

ATTACCO

Difficile toccare la coppia offensiva che sta trovando continuità (in attesa di Pohjanpalo…) nelle ultime partite. Spazio quindi a Brunori e Le Douaron. Di Francesco è un’opzione dalla panchina.

