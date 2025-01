Palermo, la presentazione di Magnani / VIDEO

Giangiacomo Magnani si presenta ufficialmente come nuovo difensore del Palermo, primo rinforzo del mercato invernale. Nel corso della conferenza stampa, ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a scegliere la Sicilia, ricollegandosi ai suoi trascorsi personali. “La Sicilia per me è stata magica, un punto di partenza. Con questa opportunità mi sono legato al passato. Il Palermo è un club importante e spero che sia il momento giusto per rivivere emozioni forti”, ha dichiarato il centrale difensivo, sottolineando l’ambizione che lo ha spinto ad accettare la proposta rosanero.

Il primo giorno a Palermo è stato particolarmente intenso per Magnani, atterrato nel pomeriggio e subito immerso nella nuova realtà. “Appena arrivato, sono venuto subito qui. Ho conosciuto un grande staff, i compagni di squadra e ho parlato con il mister della sua idea di calcio. È stata una giornata impegnativa ma molto piacevole”, ha raccontato. La trattativa, secondo il difensore, è nata anche grazie a Carlo Osti, attuale direttore sportivo del Palermo, che Magnani considera una figura di grande spessore.

Dal punto di vista tecnico, il difensore si è descritto come un marcatore fisico, pronto a dare il massimo per la squadra. “Ho seguito il Palermo e so che ha attraversato momenti difficili. Non è mai facile vincere, ma il club ha ambizioni importanti. Il progetto punta al massimo obiettivo e io sono qui per dare il mio contributo”, ha spiegato Magnani, consapevole delle insidie della Serie B. “Questo campionato è cambiato rispetto a quando lo giocavo anni fa. È molto intenso, equilibrato e difficile. Bisogna affrontarlo con la massima attenzione”.





Infine, un pensiero sul possibile arrivo di Mazzitelli, accostato al Palermo negli ultimi giorni. “Ho letto dell’interesse nei suoi confronti, mi farebbe piacere rivederlo qui. È un ragazzo meraviglioso”, ha detto Magnani, confermando il clima positivo con cui ha accolto la sua nuova avventura in rosanero.

