Palermo – Pisa, arbitra Bonacina: un precedente in stagione con i rosa

È Kevin Bonacina della sezione di Bergamo l’arbitro scelto per Palermo – Pisa, gara valida per la 24a giornata di Serie B, in programma venerdì 31 gennaio alle ore 20.30. Si tratta del secondo incrocio stagionale con i rosanero.

Bonacina ha arbitrato Palermo – Modena, gara vinta dai rosanero per 2 – 0 giusto due settimane fa. In generale, il ‘fischietto’ di Bergamo ha incrociato i rosanero in altre tre occasioni: il bilancio è di due vittorie e una sconfitta. I precedenti risalgono alla scorsa stagione: il k.o. è arrivato nella gara casalinga persa 2 – 3 dal Palermo contro la Ternana. Bonacina ha diretto anche Palermo – Modena, finita 4 – 2, e Palermo – FeralpiSalò 3 – 0.

Rossi e Cipriani sono i due assistenti, mentre il quarto uomo è Di Francesco. Al Var c’è Nasca, come Avar è stato scelto Muto.





LA DESIGNAZIONE COMPLETA

PALERMO – PISA Venerdì 31/01 h. 20.30

BONACINA

ROSSI M. – CIPRIANI

IV: DI FRANCESCO

VAR: NASCA

AVAR: MUTO

LEGGI ANCHE

LA CONFERENZA STAMPA DI MAGNANI