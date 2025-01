Calciomercato Serie B, lo Spezia rinforza l’attacco: nel mirino Lapadula

Lo Spezia cerca rinforzi in attacco per tentare l’assalto alla Serie A diretta. Il club potrebbe bloccare l’operazione che riguarda Christian Gytkjaer. Il motivo di questa manovra è legato a uno scenario improvviso con il Cagliari per Gianluca Lapadula.

Il Cagliari vorrebbe Nicola Bertola a titolo definitivo già a gennaio, mentre i liguri vorrebbero monetizzare la cessione del difensore e, allo stesso tempo, chiedere l’inserimento dell’attaccante italo-peruviano. Lapudula ha trovato pochissimo spazio, collezionando appena 12 presenze in Serie A quest’anno, senza mai trovare la via del gol né fornire assist. Nelle ultime cinque partite, è rimasto in panchina per tre volte, subentrando solo contro Monza e Torino per soli 15 minuti complessivi.

Bertola, difensore centrale classe 2003, è uno dei giovani più interessanti della Serie B. Quest’anno ha collezionato 19 presenze con lo Spezia, segnando tre gol. Per lui, il salto di categoria rappresenterebbe un’occasione importante, anche per misurarsi nella massima serie.





