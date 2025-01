Lucioni, nuova avventura in Serie B? Contatti col Cosenza

Il Cosenza sta valutando l’ingaggio di Fabio Lucioni per rafforzare la propria difesa. Il club calabrese ha avviato contatti con il difensore centrale, attualmente svincolato dopo la rescissione del contratto con il Palermo.

Già in autunno, il nome di Lucioni era stato accostato ai “Lupi”, ma il trasferimento non si era concretizzato. Ora, con la squadra in una situazione critica, l’esperienza e la leadership di Lucioni potrebbero rivelarsi fondamentali per il reparto arretrato.

Lucioni, nell’ultima stagione con il Palermo, ha trovato poco spazio. Il difensore ha disputato solo una partita ufficiale, entrando come sostituto nella gara di Coppa Italia il 26 settembre contro il Napoli, totalizzando 18 minuti in campo. In Serie B, non è mai sceso in campo. Di conseguenza, non gioca una partita ufficiale da oltre quattro mesi.





I colloqui tra il Cosenza e Lucioni sono in corso e potrebbero rappresentare una svolta nella lotta per la salvezza. L’inserimento di un difensore con la sua esperienza potrebbe portare stabilità e sicurezza a una retroguardia che ha mostrato diverse lacune nel corso della stagione. La leadership di Lucioni sarebbe preziosa anche nello spogliatoio, offrendo un punto di riferimento per i giocatori più giovani.

