Reggiana, Lucchesi: “Ottima prova col Palermo. Le Douaron ha tecnica e velocità”

Lorenzo Lucchesi, difensore classe 2003 della Reggiana ma di proprietà della Fiorentina, ha lasciato il segno nella vittoria per 2 – 1 contro il Palermo. Il difensore, autore di una prestazione solida, ha contribuito anche con un gol. Il centrale ha parlato così ai microfoni di TuttoB della sfida di domenica vinta dai granata.

“Contro il Palermo è arrivato un successo importante – ha ammesso – . Forse la nostra gara più qualitativa. Un’ottima prova, sia a livello qualitativo che quantitativo: era importante portare a casa la vittoria dopo la beffa di Salerno”.

Lucchesi ha poi svelato qual è l’attaccante più forte che ha affrontato nel corso della stagione: “Direi Vazquez, sebbene non sia una punta tipica, e Le Douaron, giocatore dotato di grande tecnica e velocità”.





Il gol di Lucchesi è poi stato rivisto al Var dall’arbitro, che alla fine ha convalidato. Il centrale si è espresso così in merito. “Nel momento in cui ho visto l’arbitro esitare a convalidare la mia rete, non nego che ho avuto un attimo di paura, considerati anche i nostri precedenti in fatto di gol annullati… Fortunatamente, però, questa volta ci è andata bene”.

